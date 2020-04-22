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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكبرة بالمنيا للنظافة والتجميل ورش وتعقيم المنشآت

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:27 م
حملات مكبرة بالمنيا
حملات مكبرة بالمنيا للنظافة
المنيا ـ على حسين
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقرى التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص أعمال الرش والتطهير بقرى نزلة أسمنت واتليدم وجريس وابيوها وأبوقرقاص البلد وبنى حسن الشروق وبني موسى وبني عبيد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، شملت أعمال الرش والتعقيم، المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية والدينية والمدارس بالقرى وجميع الشوارع الرئيسية والجانبية بالقرى، كما تواصل الوحدة المحلية حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعية المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حملة نظافة مكبرة بقرى بني موسي وأبيوها وأتليدم وأبوقرقاص البلد وبني عبيد وبني حسن وجريس ونزلة أسمنت، وذلك بهدف رفع كفاءة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية الأحياء، حيث تم رفع تراكمات القمامة من نقاط تجميعها باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي.

وتفقد العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أعمال رفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة وتهذيب الأشجار ودهان الأرصفة والتجميل بمدينة أبوقرقاص، بالإضافة إلى متابعة صيانة أعمدة الإنارة.
حملات مكبرة بالمنيا للنظافة
حملات مكبرة بالمنيا للنظافة
حملات مكبرة بالمنيا للنظافة
حملات مكبرة بالمنيا للنظافة
حملات مكبرة بالمنيا للنظافة
حملات مكبرة بالمنيا للنظافة

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