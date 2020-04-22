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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انهيار النفط يواصل الضغط على الأسهم الأمريكية لتتجه إلى الإنخفاض

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:26 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
أ.ش.أ
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تتجه مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى التراجع بمستهل جلسات، الأربعاء، بعد أن خيّم اللون الأحمر على تعاملاتها الإلكترونية الصباحية تحت ضغط خسائر قطاع الطاقة المتزامنة مع انهيار أسعار النفط محدثة هزة كبيرة بالأسواق العالمية.

وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 2.67% مسجلا 23018 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد أن بورز" بنحو 3.07% عند مستوى 2736 نقطة، وسجل مؤشر "ناسداك" انخفاضا بنسبة 3.48% عند مستوى 2736 نقطة.

وتواصل الأسهم الأمريكية خسائرها منذ الاثنين الماضي، نتيجة انهيار أسعار الخام الأمريكي بأكثر من 306%، ليهبط دون مستوى الصفر لاول مرة في تاريخه، حيث بلغ سعر العقود الآجلة تسليم شهر مايو سالب 37.63 دولار للبرميل.

كما خسرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يونيو نصف قيمتها خلال تعاملات أمس الثلاثاء بالغة مستوى 6.50 دولار للبرميل، مع توقف التداولات نحو 3 مرات لتفادي مزيد من الهبوط.

ولايزال خام برنت يكافح من أجل الصمود بعد أن اصابته لعنة الخسائر تحت ضغط عمليات البيع المكثفة، مسجلا أدنى مستوى له في 21 عاما.

ويرجع محللون أسباب هذا السقوط الحر لأسعار المعدن الأسود إلى مخاوف متنامية من انهيار الطلب على الخام تحت ضغط قيود فيروس كورونا، ونفاد أماكن التخزين الرئيسية بولاية أوكلاهوما إلى حد يضطر المنتجون معه لدفع أموال من أجل التخلص من البراميل التي لديهم.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي ارتفاع حجم المخزونات الأمريكية بنحو 48% إلى 55 مليون برميل منذ نهاية شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى أن السعة التخزينية بمراكز تخزين الخام تستوعب 76 مليون برميل كحد أقصى حتى 30 سبتمبر المقبل.

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