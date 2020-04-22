تأجيل عرض «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق»

قررت شبكة MBC تأجيل عرض مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" الذي يقوم ببطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد سلام، إلى ما بعد السباق الرمضاني هذا العام، رغم استمرار تصويره.وعلمت "الدستور" أن عرض المسلسل كان مرتبطا بعرض مسلسل "ليه لا" للفنانة أمينة خليل، الذي خرج أيضا من السباق الرمضاني، خاصة وأن كل مسلسل منهما يتكون من 15 حلقة فقط.مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" تدور أحداثه في 15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، إخراج إسلام خيري، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فتحي ومحمد ثروت وهلا السعيد وآخرين وكان مقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.على جانب آخر ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف، والمقرر عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.