تفاصيل معرض مستلزمات رمضان لشركة النحاس المصرية

أجرت شركة مصانع النحاس المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية معرضًا لمستلزمات شهر رمضان الكريم.وكشف سعيد مصطفى، رئيس الجمعية التعاونية بالشركة، لـ«الدستور»، عن أن المعرض يتم بالتعاون مع إدارة الجمعية التعاونية للعاملين حيث إنه تمت إقامة معرض مستلزمات رمضان بالشركة منذ أيام قليلة، وذلك بموجب «بون» قيمته 300 جنيه.وأكد أنه سيتم خصم مبلغ البون على شهرين، أي على 4 مدد وقدره 75 جنيهًا للمدة ويتم توزيع البونات من قبل أعضاء الجمعية.وتدخل شركة مصانع النحاس المصرية في خطة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التي تشتمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.