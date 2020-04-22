البرلمان النمساوي يبحث تطورات أزمة كورونا

بحث المجلس الوطني النمساوي، البرلمان، خلال جلسته اليوم الأربعاء، تطورات أزمة "كورونا " في البلاد.وأكد المستشار النمساوي - فى كلمته أمام البرلمان - أن الحكومة ملتزمة بالشفافية فى كل إجراءات التصدي لفيروس "كورونا " إضافة إلى الجدول الزمني الخاص باستئناف الأنشطة العامة، وخاصة عودة المدارس والحضانات والمطاعم.وأشار إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات كان أفضل الممكن في ظل الظروف الراهنة، رافضًا انتقادات المعارضة بشأن غياب الشفافية وضعف التواصل بين الحكومة والشعب.وأضاف أن تجربة النمسا في مكافحة المرض كانت مميزة على المستوى الأوروبي، مما جعلها تقدم الدعم لدول أخرى.