الموافقة على إجراء الاختبارات السريرية للقاح ضد كورونا في ألمانيا

أعلن المعهد الألماني للقاحات، اليوم الأربعاء، الموافقة على إجراء الاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في ألمانيا.وتوقع معهد "باول إرليش" الألماني للقاحات والأدوية الحيوية البدء قريبا في إجراء اختبارات سريرية لأحد اللقاحات المرشحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ألمانيا.وقال رئيس المعهد كلاوس سيخوتك، الجمعة الماضية، في برلين، إنه على يقين بأنه سيكون هناك اختبارات على لقاحات أخرى خلال هذا العام في ألمانيا.ولم يدل سيخوتك ببيانات عن موعد محدد لبدء الاختبارات، موضحًا أن هناك حاليا على مستوى العالم 4 لقاحات مرشحة في مرحلة الاختبارات السريرية الأولية.وأعرب سيخوتيك عن تفاؤله بوجه عام بالنسبة للوصول إلى لقاحات وعلاجات ضد الفيروس، وقال: "نحن لا نحلم، بل نعمل على جعل ذلك حقيقة"، معارضا بذلك تصريحات أحد علماء الفيروسات الذي وصف الجهود الحالية بأنها لا تزال في مرحلة الأحلام.وذكر سيخوتيك أن هناك حاجة إلى التوصل للقاحات واقية فعالة بالتحديد ضد فيروس "سارس-كوف-2"، موضحا أن الوصول لمثل هذا اللقاح سيكون "مغيرا للعبة"، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يوفر اللقاحات العديد من الشركات بسبب الطلب الكبير المتوقع.