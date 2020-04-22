إخلاء 40 وحدة سكنية من الأولى بالرعاية لعدم أحقيتهم بالخارجة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد في بيان لها اليوم الأربعاء، إخلاء 40 وحدة سكنية إسكان للحالات الأولى بالرعاية بمدينة الخارجة من قاطنيها، بعد التأكد من عدم أحقيتهم للوحدة السكنية في حملة موسعة من موظفي الوحدة المحلية.أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد المهندس مجدي الطماوي، أن المركز نفذ قرارات إدارية لإخلاء 40 أسرة من وحدات إسكان الحالات الأولى بالرعاية، بحي السبط الشرقي بمدينة الخارجة.وأضاف، أنه جرى تنفيذ قرارات الإخلاء بعمارات إسكان الأولى بالرعاية بمدينة الخارجة، لمخالفة شاغلي هذه الوحدات للقانون، من حيث مخالفة شروط استحقاق الوحدة السكنية، فمنهم من حول الوحدة السكنية لمخازن وجرى ترك بعض الوحدات خالية، ما يؤكد عدم استحقاقها، وجرى تأجير بعض الوحدات السكنية بالباطن.وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن المركز شكل لجانًا للمرور الدوري على هذه الوحدات لمتابعة مدى استحقاق شاغليها من عدمها، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز الخارجة، نفذت قرارات إخلاء للعديد من المنتفعين لوحدات إسكان الأولى بالرعاية خلال العام الجاري، لاكتشاف عدم أحقيتها في هذه الوحدات ومخالفة شروط الاستحقاق.