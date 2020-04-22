البرلمان يبعث ببرقية تهنئة إلى السيسي بمناسبة رمضان

بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك،وجاء هذا نصها:فيطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية ‏وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهى ترفُل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب ‏العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.‏داعين المولى عز وجل أن يبلغ شعب مصر العظيم الذى أودعكم أمانته مرفأ الأمن ‏والسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحورًا من محاور التنمية التي تسعون إليها.‏وينتهز مجلس النواب هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق ‏على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ‏ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزًا في وطنه.‏داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ‏ويرعاكم.‏حفظ الله مصر ووقاكم من كل سوء.‏