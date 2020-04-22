البرلمان يبعث ببرقية تهنئة إلى السيسي بمناسبة رمضان
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:12 ص
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك،وجاء هذا نصها:
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،
فيطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهى ترفُل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
داعين المولى عز وجل أن يبلغ شعب مصر العظيم الذى أودعكم أمانته مرفأ الأمن والسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحورًا من محاور التنمية التي تسعون إليها.
وينتهز مجلس النواب هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزًا في وطنه.
داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويرعاكم.
حفظ الله مصر ووقاكم من كل سوء.
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،
فيطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهى ترفُل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
داعين المولى عز وجل أن يبلغ شعب مصر العظيم الذى أودعكم أمانته مرفأ الأمن والسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحورًا من محاور التنمية التي تسعون إليها.
وينتهز مجلس النواب هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزًا في وطنه.
داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويرعاكم.
حفظ الله مصر ووقاكم من كل سوء.