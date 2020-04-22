إسبانيا تتخطي 21 ألف وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 208389 بعد تسجيل 4211 إصابة إضافية.وأوضحت وزارة الصحة - في بيان اليوم الأربعاء - أن عدد الوفيات داخل البلاد وصل إلى 21717 حالة، وذلك بعد تسجيل 435 وفاة جديدة، وفق "سكاى نيوز".وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، إن حكومته تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا في النصف الثاني من شهر مايو.وفرضت إسبانيا، ثاني دولة في العالم بعد أمريكا ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس، إجراءات العزل العام للمرة الأولى في 14 مارس الماضي.