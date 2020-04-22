مواصفات أرخص هاتف «5 جي»

كشفت تقرير عن عزم شركة شاومي الصينية طرح هاتفها الجديد Redmi K30i قبل نهاية شهر أبريل الجاري.وبحسب موقع "ait news" للأخبار التقنية سيكون الهاتف الجديد أرخص هاتف 5G في السوق.وفي ديسمبر الماضي، أطلقت شاومي هاتفها Redmi K30، بوصفه أحد أرخص هواتف 5G في السوق، وقتها بسعر 285 دولارا أمريكيا، وكان يمتاز بكاميرته الخلفية التي تأتي بدقة 64 ميجابكسل.وهاتف شاومي الجديد (Redmi K30i) سيحافظ على دعم شبكات الجيل الخامس، ولكنه سيأتي مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، ما سيخفض سعره إلى 255 دولارا أمريكيا، ليصبح أرخص هاتف 5G في السوق.وبحسب التقارير، ستبقى المواصفات على ما هي عليه في Redmi K30، ويشمل ذلك المعالج، وذاكرة الوصول العشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، والكاميرا الخلفية الثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميغابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.