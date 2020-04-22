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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هل النمش من أعراض سرطان الجلد؟

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:06 ص
النمش
النمش
وكالات
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يعد سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، ويكون الناس أكثر عرضة للخطر خلال أشهر الصيف عندما يكون التعرض للأشعة فوق البنفسجية أكثر.

ومن العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد هي التغيير الذي يحدث في الشامة أو النمش أو بقعة طبيعية للجلد.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إنه من المهم معرفة بشرتك وكيف تبدو بشكل طبيعي حتى تلاحظ أي تغييرات غير عادية أو مستمرة.

ويمكن للحسم أن تظهر أربعة تغييرات في الشامة أو النمش، وهو ما يجب البحث عنه لمعرفة مدى احتمال خطر الإصابة بسرطان الجلد، وهذه التغييرات تتمثل في:

1- التماثل: إذا كان جانبي الشامة أو النمش لا يبدوان متشابهين فهذا يعتبر غير طبيعي.

2- حدود الشامة أو النمش: قد تكون الشامة أو النمش ذات الحواف غير الواضحة أو المسننة مدعاة للقلق.

3- لون الشامة أو النمش: يمكن أن يشير اللون غير المتساوي والمختلف في هذه البقع من الجسم إلى خطر سرطان الجلد.

4- حجم الشامة أو النمش: إذا كان حجم هذه البقع يكبر مع الوقت، فيجب عليك الاتصال بطبيبك.

وتضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "التغيير في الشامة أو النمش أو رقعة الجلد الطبيعية هو علامة شائعة لسرطان الجلد، ولكن هناك أيضا علامات أخرى يجب أن تكون على دراية بها".

وتشمل:
- نمو تورم جديدة أو قرحة لا تلتئم.

- نمش أو شامة أو قرحة تسبب الحكة أو الألم.

- نزيف في شامة أو تورم بالجلد، أو ظهور قشور أو جرب بها.

وإذا لاحظت أيا من هذه الأعراض، يجب زيارة الطبيب على الفور.

وتحدث معظم سرطانات الجلد بسبب التعرض للشمس. وتوضح مؤسسة أبحاث السرطان: "إن الأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس تدمر الحمض النووي في خلايا الجلد، ويمكن أن يحدث هذا الضرر قبل سنوات من الإصابة بالسرطان".

ويزيد تاريخ الإصابة بحروق الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد. ويكون الخطر مرتفعا بشكل خاص إذا تعرض الشخص لحروق الشمس عدة مرات خلال طفولته.

كما أن الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة معرضون أيضا لخطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل أكبر، وكذلك أولئك الذين يستخدمون أجهزة اسمرار البشرة بانتظام.

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