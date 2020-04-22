«التعليم»: 440 ألف طالب دخلوا على منصة الامتحانات في اليوم الثاني

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن عملية سير امتحانات الصف الأول الثانوي عبر المنصة الإلكترونية والتي تُجرى عن طريق التابلت لا توجد بها أي مشكلة منذ الصباح.وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - في بيان لها - أن عدد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان الالكترونية في أول نصف ساعة وصل إلى ٤٤٠ ألف طالب.وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي أمس واليوم الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.وأدى أمس طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا اليوم الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالب طالبة في تأدية الامتحان اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.