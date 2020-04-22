الخطوط الماليزية تلزم ركابها بارتداء الكمامات لمواجهة كورونا

أعلنت الخطوط الجوية الماليزية، أن ارتداء الكمامات لركابها صار إلزاميًا اعتبارًا من غد الخميس، لمنع تفشي فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19).وأضافت الشركة - في بيان لها، بثته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الأربعاء أن إلزام الركاب بارتداء الكمامات يكون لدى وصولهم إلى طاولات التسجيل وصعود الطائرة وداخل الطائرة والخروج منها، وفي قاعة الأمتعة، وذلك مع تزايد الأدلة على أن الحالات التي لم يتم اكتشافها ربما تكون أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد.وأوضحت الشركة أن هذا الإلزام يشمل جميع الركاب عدا الأطفال، الذين يسافرون عبر رحلات الخطوط الجوية الماليزية محليا ودوليا، وخاصة رحلات الطيران "العارض"، مؤكدةً أن الشركة سيتعين عليها منع من لم يرتد الكمامة من ركوب الطائرة عند التسجيل.يذكر أن وزارة الصحة الماليزية سجلت 57 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا " أمس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 5482 حالة.