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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع خطط شركة المياه الشرب الاستهلاك في الصيف

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:58 ص
أحمد راشد
أحمد راشد
أ.ش.أ
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تفقد محافظ الجيزة أحمد راشد، عددا من محطات المياه بالمحافظة لمتابعة خطط شركة مياه الشرب والصرف والصحي لمواجهة الاستهلاك المتزايد للمياه خلال فصل الصيف لتلاشي حدوث أي انقطاعات أو اختناقات أو ضعف في الضغوطات.

وفي هذا الصدد، تفقد محافظ الجيزة أعمال توسعات المرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الذهب للوقوف على أعمال تشغيل المحطة بكامل طاقتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 160 م3 للمرحلتين، ويستفيد منها 480 ألف نسمه حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمحطة بطاقه 80 ألف م3 وجارى تنفيذ أعمال التوسعات لخدمة عدد من المناطق التي تعانى من ضعف في الضغوطات وهى مناطق ترعة الإخلاص والعروبة والمريوطية وأرض البحر وكفر المنفى والثلاثيني وأخر فيصل.

وأكد المحافظ أهمية الانتهاء من أعمال التوسعات بالمحطة لتوسيع دائرة النفع بها خاصة للمناطق التي بحاجه إلى تدعيم خدمات مياه الشرب بها.

كما تفقد محافظ الجيزة، محطة معالجة الصرف بدهشور بمركز ومدينة البدرشين للوقوف على الأعمال بالمحطة، مشددًا على أهمية إنجاز مشروعات الصرف الصحي لما لها من أولوية قصوى بالمراكز والمدن وضرورة إزالة معوقات التشغيل لمحطة معالجة دهشور والتي تخدم قرى ابورجوان ومزغونة والشوبك الغربي بمركز البدرشين.

واستمع راشد، خلال الجولة، إلى شرح من المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن الموقف النهائي لمحطات الصرف الصحي بالصف والعياط ومحطة مياه الشرب بأطفيح والبالغ طاقتها الإنتاجية 122م3 في اليوم ودخلت التشغيل التجريبي، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من كافه تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وأكد المحافظ على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإدخال بعض التطوير للمشروعات القائمة خلال الفترة الماضية ما ساهم بشكل ملحوظ في الحد من انقطاعات أو ضعف في الضغوطات خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية.. مشددًا على أن المحافظة تعطى الأولوية القصوى لإنهاء كافة المشروعات الجارية لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين، موجهًا الشكر للقائمين على تنفيذ تلك المشروعات على مجهوداتهم.

رافق محافظ الجيزة، خلال جولته، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس أحمد هجرس مدير إدارة نظم المعلومات بشركة توزيع الكهرباء.

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