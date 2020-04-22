«مكافحة العدوى» بشمال سيناء تشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية

وجه الدكتور حمدي عبد الله عطية مدير إدارة مكافحة العدوى في مديرية الصحة بشمال سيناء، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية منعا للإصابة بفيروس كورونا أو انتشار العدوى.وشدد في لقائه اليوم الأربعاء مع الدكتورة انتصار سري مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية وصبحية مصبح مدير إدارة التمريض فريق مكافحة العدوى في مديرية الصحة على تنفيذ توصيات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالنسبة للفريق الطبي داخل المنشآت الطبية وخارجها للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وما يستجد بالتبعية من توصيات كاستخدام الماسك الجراحي وعالي الكفاءة، وأهمية الاحتياطات الوقائية للفيروس استنادا إلى الأدلة الحالية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.وأوضح الدكتور "عطية" أن الاستراتيجيات الرئيسية للوقاية من العدوى ومكافحتها والتصدى لفيروس كورونا المستجد تتمثل في استخدام أدوات الوقاية الشخصية في إجراءات الرعاية الصحية طبقا لتقييم المخاطر.ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات بالمحافظة، أن جميع المنشآت الصحية وفي مقدمتها مستشفيات المحافظة في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أزمة كورونا، خاصة وأنه تم تزويدها بالأجهزة والمعدات والأدوية والفرق الطبية بتكليفات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة.وأشار إلى أنه يتم الإعلان عن كافة نتائج الفحص للحالات التى يشتبه في إصابتها بعد وصول نتائج التحاليل، ويتم الإعلان رسميا عنها من قبل مديرية الصحة والتى تأكد سلبيتها حتى الآن، وذلك للحرص على تنفيذ كافة الإجراءات والتوصيات الطبية.