رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة التركية: لقد فسدت أفكار أردوغان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:56 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
طباعة
قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إنه ونواب حزبه لم يعترضوا في يوم على تقديم رؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، وحزب الحركة القومية المساعدة للشعب، وإنهم بحزب الشعب الجمهوري لم يقولوا للأحزاب الأخرى: "لا تساعدوا الناس نحن وحدنا سنفعل"، ولكن على العكس جميع روؤساء البلديات لابد أن يقدموا المساعدات وهم مجبرون على حل تلك الأزمة.

ونقل موقع "تركيا الآن" حديث كليجدار أوغلو، خلال بث حي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا على كلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال: "لو كان حزب الشعب الجمهوري في السلطة كان سيقطع المساعدات"، قائلا: "على العكس تمامًا، حزب الشعب الجمهوري يقدم مساعدات للجميع بدون أي تمييز".

وأضاف: "لقد فسدت جميع أفكار أردوغان، ولم تعد هناك دولة موازية، وأصبحت هناك حكومة مركزية وبلديات محلية، والحكومة المركزية لها الحق في مراجعة كل شيء".

وأضاف كليجدار أوغلو: "في الحقيقة، أنا أفهم أردوغان جيدًا جدًا فالبيئة التي يعيش فيها والأشخاص الذين يتحدث معهم هم أشخاص يتحدثون باستمرار عن الأشياء التي يحبها أردوغان، كل شيء يقوله يتم تنفيذه بشكل كامل، لا يقول أحد إن هذا مستحيل ولا يستطيع أحد أن يقول هذا".

وأشار زعيم المعارضة التركية إلى أن أردوغان انزعج كثيرًا من قيام البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري بجمع التبرعات في إطار مكافحة فيروس كورونا، منوهًا إلي أنه على أتم الاستعداد للذهاب إلى أردوغان في حال تمت دعوته للجلوس معًا من أجل إيجاد حلول للقضاء على فيروس كورونا المستجد، خاصة أنها مشكلة حيوية تخص البلد بأكملها.

موضوعات متعلقة

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

تفاصيل خطة المدن الجديدة لمحاصرة «كورونا»

مسلسل قوت القلوب الحلقة 24.. مواعيد العرض وملخص الحلقات السابقة (فيديو)

التموين: فتح المخابز من 8 صباحًا حتى 5 مساءً في رمضان

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

التموين: فتح المخابز من 8 صباحًا حتى 5 مساءً في رمضان

«الوزراء» يحذر من التعامل مع العقارات المخالفة

تفاصيل خطة المدن الجديدة لمحاصرة «كورونا»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

هل النمش من أعراض سرطان الجلد؟

الأمريكيون يؤيدون البقاء بالمنازل رغم إعادة فتح الاقتصاد

أنتوني فاوتشي لطفلة: «جنية الأسنان» لا تصاب بكورونا

متحف هيرميتيج فى روسيا يطلب دعم السلطات

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة يستضيف الأديب الفلسطيني يحيى يخلف غدًا

«الثقافة» تحيي ذكرى رحيل سيد مكاوي وصلاح جاهين إلكترونيا

خلف جابر يفوز بجائزة «الأبنودي» لشعر العامية

مثقفون عن «عبدالهادي» ضحية كورونا: كان غيورا على لغته صديقا لطلابه