زعيم المعارضة التركية: لقد فسدت أفكار أردوغان

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إنه ونواب حزبه لم يعترضوا في يوم على تقديم رؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، وحزب الحركة القومية المساعدة للشعب، وإنهم بحزب الشعب الجمهوري لم يقولوا للأحزاب الأخرى: "لا تساعدوا الناس نحن وحدنا سنفعل"، ولكن على العكس جميع روؤساء البلديات لابد أن يقدموا المساعدات وهم مجبرون على حل تلك الأزمة.ونقل موقع "تركيا الآن" حديث كليجدار أوغلو، خلال بث حي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا على كلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال: "لو كان حزب الشعب الجمهوري في السلطة كان سيقطع المساعدات"، قائلا: "على العكس تمامًا، حزب الشعب الجمهوري يقدم مساعدات للجميع بدون أي تمييز".وأضاف: "لقد فسدت جميع أفكار أردوغان، ولم تعد هناك دولة موازية، وأصبحت هناك حكومة مركزية وبلديات محلية، والحكومة المركزية لها الحق في مراجعة كل شيء".وأضاف كليجدار أوغلو: "في الحقيقة، أنا أفهم أردوغان جيدًا جدًا فالبيئة التي يعيش فيها والأشخاص الذين يتحدث معهم هم أشخاص يتحدثون باستمرار عن الأشياء التي يحبها أردوغان، كل شيء يقوله يتم تنفيذه بشكل كامل، لا يقول أحد إن هذا مستحيل ولا يستطيع أحد أن يقول هذا".وأشار زعيم المعارضة التركية إلى أن أردوغان انزعج كثيرًا من قيام البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري بجمع التبرعات في إطار مكافحة فيروس كورونا، منوهًا إلي أنه على أتم الاستعداد للذهاب إلى أردوغان في حال تمت دعوته للجلوس معًا من أجل إيجاد حلول للقضاء على فيروس كورونا المستجد، خاصة أنها مشكلة حيوية تخص البلد بأكملها.