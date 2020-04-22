«طنطا»: دعم المستشفيات بفوج جديد من الأطباء لمواجهة كورونا

قال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة حريصة على دعم مستشفيات الصحة بكوادر طبية مدربة لمواجهة كورونا، مشيرا إلى توافر كافة الإمكانيات اللازمة لدعم مستشفيات وزارة الصحة ولدعم الدولة في القضاء على الفيروس، مؤكدا أن الأطباء في مصر والعالم يخوضون حربا شديدة ضد الفيروس، واصفا إياهم بخط الدفاع الأول الذين يواصلون الليل بالنهار لإنقاذ المصابين.وأوضح الدكتور مجدي سبع- في بيان اليوم- أنه تم تدريب عدة فرق من الأطباء بالجامعة على كيفية التعامل مع فيروس كورونا، بما في ذلك كيفية عمل التحاليل الطبية لهم، وعزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، ورعايتهم الصحية الكاملة.وأردف الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، أنه تم استلام الفريق الطبي للإشراف على مستشفى الحجر الصحي بكفرالزيات، بالتعاون مع وزارة الصحة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، موضحا أنهم 9 أطباء في تخصصات الأمراض الصدرية، والتخدير والعناية المركزة، والأمراض المتوطنة، والباطنة، والأشعة التشخيصية.