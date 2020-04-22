رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على 4 متهمين بـ7 كيلو بانجو وحشيش في أسوان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:47 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من ضبط كميات من المخدرات، والأسلحة النارية بحوزة متهمين.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 4 متهمين، وبحوزتهم: 7 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 7 كيلوجرام، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 500 جرام.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.

موضوعات متعلقة

تعافى 14 مصابًا بـ«كورونا» فى العزل الصحى بطنطا

تفاصيل خطة المدن الجديدة لمحاصرة «كورونا»

«الصحة»: 14 وفاة و157 إصابة جديدة بـ«كورونا»

التموين: فتح المخابز من 8 صباحًا حتى 5 مساءً في رمضان

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

التموين: فتح المخابز من 8 صباحًا حتى 5 مساءً في رمضان

«الوزراء» يحذر من التعامل مع العقارات المخالفة

تفاصيل خطة المدن الجديدة لمحاصرة «كورونا»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

هل النمش من أعراض سرطان الجلد؟

الأمريكيون يؤيدون البقاء بالمنازل رغم إعادة فتح الاقتصاد

أنتوني فاوتشي لطفلة: «جنية الأسنان» لا تصاب بكورونا

متحف هيرميتيج فى روسيا يطلب دعم السلطات

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة يستضيف الأديب الفلسطيني يحيى يخلف غدًا

«الثقافة» تحيي ذكرى رحيل سيد مكاوي وصلاح جاهين إلكترونيا

خلف جابر يفوز بجائزة «الأبنودي» لشعر العامية

مثقفون عن «عبدالهادي» ضحية كورونا: كان غيورا على لغته صديقا لطلابه