القبض على 4 متهمين بـ7 كيلو بانجو وحشيش في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من ضبط كميات من المخدرات، والأسلحة النارية بحوزة متهمين.تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 4 متهمين، وبحوزتهم: 7 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 7 كيلوجرام، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 500 جرام.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.