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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اقتراح بتدريس قصائد عبد الرحمن الأبنودي الوطنية في المدارس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:46 ص
عبد الرحمن الأبنودي
عبد الرحمن الأبنودي
عائشة حسن
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تقدم النائب عبد الحميد كمال، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس باقتراح برغبة تدريس الأعمال الشعرية الوطنية للشاعر عبد الرحمن الأبنودي، فى المرحلة الثانوية والابتدائية.

وأكد النائب أهمية وضع أعمال الأبنودي وسيرته الذاتية فى كتاب "أيامي الحلوة" ضمن منهج دراسة الشعر الحديث ليشمل طلاب المرحلة النهائية للتعليم الأساسي والثانوي العام أيهما أفضل لأبنائنا من أجل تنمية وتعزيز ورفع الانتماء الوطني لديهم.

وأوضح - خلال طلبه المقدم - أن الشاعر عبر عن معارك الوطن منذ بناء السد العالي في ديوان "حراجي القط " في الستينات ومواجهة هزيمة 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف ونصر أكتوبر، وأشعاره أثناء ثورتي يناير ويونيو ضد القوى الظلامية والإرهاب حتى وفاته فى 21 أبريل 2015 ونحن نحتفل هذه الأيام بذكرى رحيله.

وأضاف النائب أن تدريس الأشعار يعتبر إضافة لجيل من الأدباء هو امتداد للشاعر بيرم التونسي، وفؤاد حداد، وسيد حجاب، وغيرهم أمثال الشاعر الكابتن غزالي بالسويس وحتى تظل أعمال الأبنودي خالدة مثل قصائده "موال النهار، والمسيح، ويا بلدنا لا تنامي، وابنك بيقولك يا بطل، واحلف بسماها وترابها، من قلب المواكب، ويا بيوت السويس".

وتابع النائب: "أطالب وزير التربية والتعليم بأهمية الاستجابة وحتى لا يقتصر الشعر لطلابنا على الشعر الجاهلي أو القديم فقط، خصوصًا وأن الأدب الحديث يتوائم مع ما يشهده العالم من متغيرات خصوصًا بعد الثورة العلمية الثانية، ومع تطور المجتمعات في العالم خصوصا ما بعد جائحة كورونا".

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