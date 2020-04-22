الهلال الأحمر يساهم في تنظيم صرف تكافل وكرامة بالبحر الأحمر (صور)

شارك متطوعوا "الهلال الأحمر المصري" فرع البحر الأحمر، في تنظيم صرف المعاشات للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة، وذلك بتنظيم وتقديم الإرشادات من أجل منع التزاحم بين المواطنين وتقديم أدوات الحماية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وهيئة البريد.وقال أيمن البربري، رئيس فرق الطوارئ بالفرع - في بيان له - اليوم الأربعاء، إن الجمعية نظمت وساعدت المستحقين المعاشات خاصة كبار السن منهم، مؤكدًا على مساعدتهم في الوصول إلى منافذ الصرف في أمان، مشيرًا إلى أن يتم التنسيق مع مسؤولي مكاتب البريد لتقديم المساعدة في أعمال الوقاية والتوعية.واضاف أحمد عبدالباسط، رئيس لجنة الإغاثة بالفرع، أنه تم توزيع أدوات الحماية والإرشادات على المواطنين بمكاتب البريد ونوافذ الصرف بجميع مدن المحافظة.ولفت إلى أن المجهود الذي قام به شباب الهلال الأحمر، في مكاتب البريد على مستوى المحافظة هو جزء من دور الهلال الاحمر في دعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.