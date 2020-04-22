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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الهلال الأحمر يساهم في تنظيم صرف تكافل وكرامة بالبحر الأحمر (صور)

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:43 ص
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب- علي عواد
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شارك متطوعوا "الهلال الأحمر المصري" فرع البحر الأحمر، في تنظيم صرف المعاشات للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة، وذلك بتنظيم وتقديم الإرشادات من أجل منع التزاحم بين المواطنين وتقديم أدوات الحماية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وهيئة البريد.

وقال أيمن البربري، رئيس فرق الطوارئ بالفرع - في بيان له - اليوم الأربعاء، إن الجمعية نظمت وساعدت المستحقين المعاشات خاصة كبار السن منهم، مؤكدًا على مساعدتهم في الوصول إلى منافذ الصرف في أمان، مشيرًا إلى أن يتم التنسيق مع مسؤولي مكاتب البريد لتقديم المساعدة في أعمال الوقاية والتوعية.

واضاف أحمد عبدالباسط، رئيس لجنة الإغاثة بالفرع، أنه تم توزيع أدوات الحماية والإرشادات على المواطنين بمكاتب البريد ونوافذ الصرف بجميع مدن المحافظة.

ولفت إلى أن المجهود الذي قام به شباب الهلال الأحمر، في مكاتب البريد على مستوى المحافظة هو جزء من دور الهلال الاحمر في دعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

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