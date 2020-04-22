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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تتوقع تسجيل نسبة عجز فى الموازنة تتجاوز 10% هذا العام

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:36 ص
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
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تتوقع الحكومة الإيطالية أن تتجاوز نسبة عجز الموازنة هذا العام أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن إدارة رئيس وزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وضعت خطة اقتصادية ومالية، من المتوقع أن يصدق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.

ومن المقرر أن تطلب الحكومة من البرلمان منحها الصلاحية لتوسيع نطاق عجز الموازنة بواقع نحو 55 مليار يورو (60 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيز جديدة في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وقال مسئولون إنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي هذا العام بنسبة نحو 8%.

وكان كونتي قد تعهد للنواب، أمس الثلاثاء، أنه سوف يقر حزمة تحفيز اقتصادية جديدة بقيمة 50 مليار يورو على الأقل، بعد إقرار حزمة بقيمة 25 مليار يورو الشهر الماضي.

ويذكر أن البنك المركزي الإيطالي توقع انكماش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام.

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