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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجزار يتابع مشروعات «الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية»

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:35 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، وذلك اتساقا مع توجهات الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية لخدمة المواطنين، وخاصة مشروعات الصرف الصحي.

وقال الوزير: "تحرص وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على المتابعة الدقيقة للبرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R) " المُمول بقرض من البنك الدولي بقيمة 550 مليون دولار أمريكي لتصميم وتنفيذ عدد 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 الف نسمة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، بإجمالي عدد 43 عقدا شاملًا إنشاء شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هناك تكليفات باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والعمل على ضمان صحتهم وسلامتهم على جميع المستويات (شركات مياه الشرب والصرف الصحى – شركات المقاولات – جميع أطقم العمل لاستشاريي الإشراف على التنفيذ) وقد شددت وحدة إدارة المشروعات (PMU) على كل شركات المقاولات العاملة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل مواقع العمل وكذلك توجيه الاستشاري الدولي العام للبرنامج (Mott -MacDonald) بالتأكد من كل الإجراءات ورفع التقارير بصفة دورية إلى وحدة إدارة المشروعات (PMU).

وشدد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المُحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وضرورة تذليل أى معوقات قد تؤثر على مواعيد التنفيذ، وأن يتم تدارك أي تأخر في تنفيذ الأعمال بوضع جدول زمني مُعدل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المعنية واستشاري دعم التنفيذ، على أن تقوم شركة المقاولات بالبدء فورًا فى الإجراءات التصحيحية وتنفيذ البرنامج الزمنى المُعدل بما يضمن استمرار تحقيق النتائج المرتبطة بالسحب المُخططة بالبرنامج، حيث إنه حتى تاريخه تم سحب ما يقرب من 63% من قيمة القرض مقابل النتائج التي تم تحقيقها بالبرنامج.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل: تعتبر آلية تنفيذ البرنامج نموذجا فريدا يتم تطبيقه لأول مرة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم صرف التمويل طبقًا لتحقيق النتائج (Program for Result)، والتي تعتمد على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، وكذلك يهدف البرنامج إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي، كما تعتبر المشاركة المجتمعية من أهالى القرى المستفيدة هى أحد أهم مؤشرات نجاح هذا البرنامج، حيث يحث البرنامج الأهالى على المساهمة فى إنجاح هذا المشروع، وذلك عن طريق التبرع بقطع أراض لاستغلالها فى إنشاء محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، وكذلك المشاركة في تنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بالمواطنين حتى يمكن تعظيم الاستفادة من المشروعات فور الانتهاء منها مع إمكانية تقسيط تكلفة الوصلات على أقساط شهرية يتم تحصيلها من قبل شركات المياه والصرف الصحي طبقًا لمقدرة المواطنين.

وأوضح أنه في ظل المتابعات المستمرة من كل الجهات المعنية بالبرنامج تحت إدارة وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة فإنه جار تذليل العقبات والتحديات التى تواجهها البلاد للانتهاء من تنفيذ عدد من عقود التنفيذ ودخولها الخدمة فى العام المالى الحالى بمحافظات البرنامج، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء خلال العام المالي السابق من مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية طوخ الأقلام، وقرية برج نور الحمص بمحافظة الدقهلية، وجزيرة مطاوع وعزبة الجنادلة بمحافظة الشرقية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإدارة البرنامج للتغلب على مشاكل تنفيذ الإتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والقروض والتأكيد على جودة التنفيذ في المواعيد المُحددة بالاتفاقيات، برئاسة الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، وتم تشكيل الوحدة من مجموعة من الكوادر ذوي الخبرة في إدارة مثل هذه المشروعات، كما تم أيضًا تشكيل وحدات فرعية لتنفيذ المشروع بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات (PIUs) التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بها، حيث تتولى هذه الشركات المسئولية فى تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى لكل محافظة.

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