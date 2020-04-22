CNBC الأمريكية تشيد باستجابة مصر السريعة لأزمة كورونا

نشرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تقريرا على موقعها الإلكتروني، سلطت فيه الضوء على إشادة الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس بتعامل القاهرة مع أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا إن الاستجابة جاءت قوية وفي الوقت المناسب، كما لفت إلى إن مصر كانت من أولى الدول التي اتخذت تدابير الصحة العامة في وقت مبكر للغاية، وتعاملت مع الأزمة بشكل سليم وفعال.ونقل التقرير عن ديكتس قوله: "إن مصر تعاملت مع الوباء ضمن قدرات النظام الصحي، والعديد من دول العالم لم تتمكن من تدبر ذلك، حيث اتخذت الحكومة المصرية إجراءات مبكرة لتقديم الدعم للعمال والفئات الأكثر تضررا من تفشي المرض والشركات والمؤسسات الصغيرة، وذلك من خلال إعادة تخصيص المشاريع القائمة وطرق تنفيذها".وأضاف: "ينبغي أن تمنحنا الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصر لمواجهة الأزمة جميعًا الأمل في المستقبل"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أطلقت في مصر خطة استجابة اجتماعية واقتصادية بالتشاور مع الحكومة المصرية، للاستجابة الفورية للاحتياجات البشرية، كالرعاية الصحية والغذاء واستمرار التعليم.كما أكد ممثل الأمم المتحدة "أن استخدام الوقت الآن، من أجل الاستعداد الجيد للانتقال بسرعة من الأزمة إلى الانتعاش أمر ضروري"، مشددا على أنه "في هذا الوقت العصيب بالنسبة للعديد من الناس في مصر، يجب على الأمم المتحدة أن تتواصل على الفور مع أضعف فئات المجتمع وتساعدهم قدر المستطاع على تجاوز المرحلة التالية".وتابع أن خطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة في مصر تتمثل في: تخفيف الأثر الاقتصادي على سوق العمل، والمشروعات الصغيرة، وضمان استمرارية الوصول الشامل إلى الخدمات العامة، وتخفيف تأثير الأزمة على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي، إلى جانب تعزيز حماية فرص كسب الرزق للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.