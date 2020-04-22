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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 1358 فدانا ببورسعيد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:32 ص
القمح
القمح
بورسعيد: شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، حصاد محصول القمح بأحد الحقول بمنطقة بحر البقر، والذي يقام على مساحة 11 فدانا والتابع لجمعية بن ناصر إحدى جمعيات الائتمان الزراعي الذي تضم 1010 أفدنة والمنزرع منها قمح 429 فدانا.

والتقى محافظ بورسعيد خلال تفقدة بعدد من المزراعين، الذين أشادوا بجودة المحصول هذا العام وبدور مديرية الزراعة في تقديم كافة أوجه الدعم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم لمساعدتهم في موسم حصاد القمح.

وأعلن محافظ بورسعيد عن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 1358 فدانا بزيادة 1500 فدان عن العام الماضي بمختلف القرى، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالمزارع.

وتابع المحافظ أعمال الحصاد بإستخدام المعدات الحديثة وتجميع محصول القمح لتوريده إلى المطاحن والصوامع البالغ عددها ثلاثة، وتستوعب 9600 فدان، حيث أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز الصوامع فور انطلاق موسم الحصاد وتوريد القمح المحلى لمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020 بمختلف قرى ومناطق المحافظة للتيسير علي المزارع.

وأضاف أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدانا، تشمل منطقة سهل الطينة بواقع 3088 فدانا، ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم 1886 فدانا، ومشروع شباب الخريجين 1335 فدانا، بالإضافة إلى جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم 7549 فدانا بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى 12604 أفدنة، موضحًا أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساءا بتواجد مفتشي التموين والزراعة.

وأشار إلى أن المزارعين بدأوا في التوريد يوم 15 أبريل ليبلغ ما تم توريده حتى أمس 557 طنا، ويتم التوريد مباشرة من خلال المزارع إلى المطحن.

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