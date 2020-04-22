استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال ببيت لحم

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء على حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرق بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم، إن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز "الكونتينر" العسكري، أطلقوا النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، بدعوى تنفيذ عملية دهس وطعن ما أدى إلى استشهاده.وفى سياق أخر، توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، حيث قامت ست آليات عسكرية إسرائيلية بالتوغل انطلاقا من ما يسمى بوابة المطبق العسكري لمسافة محدودة شرق المحافظة وقامت بعمليات تمشيط وتجريف وسط إطلاق نار متقطع.