25 منفذًا لبيع السلع بأسعار منخفضة في شمال سيناء

أكد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال عدن افتتاح 25 منفذا بجميع مدن المحافظة وتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للتيسير عن كاهل المواطنين والعمالة غير المنتظمة.وقرر المحافظ - خلال اجتماعه مع الأجهزة المعنية بالمحافظة اليوم الأربعاء لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم - تشكيل غرفة عمليات مركزية فى ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية فى كل مجلس مدينة ومديرية خدمات وربطها بغرفة العمليات المركزية على أن تعمل على مدار 24 ساعة يوميا وذلك لضمان سرعة الاتصال بها وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.وأصدر المحافظ توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين من مختلف السلع وتوفير مستلزمات شهر رمضان، مشددًا على توفير كل احتياجات المواطنين لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.ومن جانبه، قال فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة بشمال سيناء، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتأمين الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة وتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا على توافر كميات كافية من الدقيق والزيت والسكر، علاوة على توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك.وبدوره أوضح الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة استعدت برفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والاسعاف، وتوفير كميات من الأدوية لمواجهة الحالات المرضية خلال شهر رمضان ولاستقبال حالات الطوارئ، وسيتم نشر سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية وأماكن التجمعات.