رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

25 منفذًا لبيع السلع بأسعار منخفضة في شمال سيناء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:51 ص
تموين
تموين
أ ش أ
طباعة
أكد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال عدن افتتاح 25 منفذا بجميع مدن المحافظة وتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للتيسير عن كاهل المواطنين والعمالة غير المنتظمة.

وقرر المحافظ - خلال اجتماعه مع الأجهزة المعنية بالمحافظة اليوم الأربعاء لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم - تشكيل غرفة عمليات مركزية فى ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية فى كل مجلس مدينة ومديرية خدمات وربطها بغرفة العمليات المركزية على أن تعمل على مدار 24 ساعة يوميا وذلك لضمان سرعة الاتصال بها وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين من مختلف السلع وتوفير مستلزمات شهر رمضان، مشددًا على توفير كل احتياجات المواطنين لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

ومن جانبه، قال فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة بشمال سيناء، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتأمين الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة وتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا على توافر كميات كافية من الدقيق والزيت والسكر، علاوة على توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك.

وبدوره أوضح الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة استعدت برفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والاسعاف، وتوفير كميات من الأدوية لمواجهة الحالات المرضية خلال شهر رمضان ولاستقبال حالات الطوارئ، وسيتم نشر سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية وأماكن التجمعات.

موضوعات متعلقة

وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى أمريكا

19 قتيلًا حصيلة أبشع هجوم دموى فى تاريخ كندا

بورصة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020

وزيرة التخطيط تكشف السيناريو المرجح لانتهاء أزمة كورونا

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

التموين: فتح المخابز من 8 صباحًا حتى 5 مساءً في رمضان

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

تفاصيل خطة المدن الجديدة لمحاصرة «كورونا»

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

أنتوني فاوتشي لطفلة: «جنية الأسنان» لا تصاب بكورونا

متحف هيرميتيج فى روسيا يطلب دعم السلطات

ألمانيا ترصد ارتفاعا في المكالمات الاستشارية المتعلقة بالعنف المنزلي

ويستهام يلغي جولته إلى أستراليا بسبب أزمة كورونا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة يستضيف الأديب الفلسطيني يحيى يخلف غدًا

«الثقافة» تحيي ذكرى رحيل سيد مكاوي وصلاح جاهين إلكترونيا

خلف جابر يفوز بجائزة «الأبنودي» لشعر العامية

مثقفون عن «عبدالهادي» ضحية كورونا: كان غيورا على لغته صديقا لطلابه