المغازي: القوات المسلحة حققت دورا كبيرا في مواجهة كورونا

أشاد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالدور الهائل الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية، ولا تزال في مساعدة الوطن على مجابهة كورونا وعبور هذه المرحلة الخطرة في تاريخ مصر.ونوه في بيان له اليوم، بدور الجيش المصري في القيام بعمليات التطهير والتعقيم لآلاف المؤسسات والوزارات والهيئات المصرية، والقيام بتوزيع الكمامات وتوفير المعدات اللازمة على اختلاف أنواعها للوباء.وشدد على أن القوات المسلحة كانت ولا تزال حاضرة فى الأزمة بقوة، وسخرت كل إمكانياتها لحماية الشعب المصرى، واستخدمت كل أدواتها ومُعداتها المتطورة ومن اللحظة الأولى لقهر الفيروس، وحماية أرواح المواطنين المصريين، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، قائلا إنه دور مشرف ووطني من العيار الأول.ولفت المغازي إلى أن منظمة الصحة العالمية، وفي آخر تقرير لها ثمنت التجربة المصرية في قهر وباء كورونا، وقالت إن معدل الإصابات والوفيات في مصر بالفيروس، لا يزال قليلا وهو ما يؤكد على نجاح الجهود المصرية في التصدي له.