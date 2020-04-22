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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل تخفيف إجراءات العزل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:44 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ يبدو أن إيطاليا تتجه لتخفيف قيود شاملة تهدف لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار حذر المستثمرين بشأن تعاف سريع بعد أن أصدرت المزيد من الشركات توقعات مالية تبعث على للقلق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 %، بعد أن هبط ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء عقب انهيار تاريخي لأسعار النفط.

وربحت الأسهم الإيطالية 0.9 %إذ قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن البلاد، وهي من بين الأكثر تضررا في أوروبا، قد تبدأ في تخفيف أوامر صارمة بالبقاء في المنازل اعتبارا من الرابع من مايو.

وعلى الرغم من تعافي المؤشر هذا الشهر من مستويات متدنية سجلها في مارس، فإن المؤشر القياسي ستوكس 600 يظل منخفضا 24 %عن مستواه القياسي المرتفع المسجل في فبراير ويتوقع محللون تعمق ركود الشركات في 2020 إذ يتسبب توقف شبه تام للأنشطة في الإضرار بأرباح الشركات.

وارتفع سهم روش هولدينج 2.1 %بعد أن أكدت شركة صناعة الأدوية السويسرية توقعاتها للمبيعات والأرباح في 2020 في ظل ارتفاع الطلب على اختبارها الجديد لمرض كوفيد-19.

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