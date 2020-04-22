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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«عين» يكشف كواليس مسلسلات وبرامج رمضان على «الحياة»

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:41 ص
الإعلامية شيرين سليمان
الإعلامية شيرين سليمان
دعاء عبد المقصود
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تقدم الإعلامية شيرين سليمان، اليوم الأربعاء، حلقة خاصة من برنامجها "عين" عن المسلسلات والبرامج التي سيتم إذاعتها على شاشة الحياة خلال شهر رمضان المبارك.

وتستعرض الحلقة المسلسلات والبرنامج المقرر عرضها على الحياة بالتفاصيل، حيث يجري عدد من النجوم والإعلاميين العديد من المداخلات، ومن بينهم علي ربيع الذي يتحدث عن مسلسل "عمر ودياب" ودوره فيه وسر اختيار اسم العمل.

كما يتحدث مصطفى خاطر عن دوره في المسلسل والكوميديا الموجودة فيه، بالإضافة إلى كواليس "عمر ودياب" وأعماله القادمة.

أما الفنانة مي عمر فتتحدث عن دورها في مسلسل "الفتوة" واختلافه عن أعمالها السابقة والعمل مع النجم ياسر جلال وتفاصيل وأسرار دورها في المسلسل.

فيما تتطرق نجلا بدر والتي تشارك في رمضان بعملين هما "الفتوة" و"البرنس" إلى شخصيتها في العمل الأول والذي سيعرض حصريًا على "الحياة" والديكور والملابس وردود أفعال المشاهدين بعد الإعلان عن المسلسل.

من جهتها، تتحدث جومانا مراد عن عودتها إلى التمثيل والفن بعد غياب 7 سنوات ودورها في مسلسل "خيانة عهد".

بالنسبة إلى البرنامج، فيتحدث الشيف حسن مقدم برنامج "أكلات وتكات" على شاشة "الحياة" في رمضان عن المجموعة الكبيرة جدًا من الوصفات الشرقية والأكلات الرمضانية المتميزة والمتنوعة التي سيقدمها.

أما الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد مقدمة برنامج "الدنيا بخير" فستكشف كواليس برنامجها الذي سيشهد ردًا على أهم الأسئلة والاستفسارات طوال شهر رمضان، حيث تقدم خلاله روشتة اجتماعية رمضانية يومية.

يذكر أن برنامج "عين" تقدمة الإعلامية شيرين سليمان ويذاع يوم الأربعاء في تمام الساعة الـ١١ مساء على قناة "الحياة".

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