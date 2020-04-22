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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسجل 513 إصابة بكورونا في 24 ساعة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:39 ص
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في روسيا بسبب كورونا إلى 513 بعد وفاة 57 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 28 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء.

وذكر مركز العمليات أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء المرض في موسكو بلغت حتى الآن 261 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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