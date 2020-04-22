ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في بلغاريا لـ1015

قالت بلغاريا، اليوم الأربعاء، إن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد لديها ارتفع إلى 1015 من 975 في اليوم السابق.وعلى الرغم من أن الزيادة في معدل الإصابة كان تدريجيا لأكثر من شهر، قالت وزارة الصحة إن الإجمالي الجديد يمثل قفزة بأكثر من 300 حالة خلال الأسبوع الماضي.وأضافت أن 47 شخصا توفوا بسبب الفيروس ارتفاعا من 45 في اليوم السابق.وارتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إلى 174.وأعلنت بلغاريا حالة الطوارئ الوطنية في 13 مارس ومددتها شهرا آخر حتى 13 مايو في محاولة لوقف انتشار الفيروس.ومثل بلدان أخرى في أوروبا، فرضت بلغاريا قيودا صارمة على التنقل بين المدن والسفر للخارج وأغلقت المدارس والمطاعم والحانات.