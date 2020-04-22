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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: فتح المخابز من 8 صباحًا حتى 5 مساءً في رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:37 ص
مخبز
مخبز
نرمين محمود الدهان
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أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يحدد عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الخامسة مساء في شهر رمضان المعظم، وذلك تنظيمًا للعمل خلال الشهر الكريم.

ونص القرار على أنه يسمح للمخابز المستثناه بالعمل حتى الساعة التاسعة مساءا على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول علي احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين، كما نص القرار بالتوجيه بالتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.

وشدد المصيلحي بأن القرار شمل ايضًا تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توافر وجودة كافة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق، وفروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين، ومشروع جمعيتي، ومتابعة منافذ أهلال رمضان، وتوفير السلع بالجودة المطلوبة، وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، ومتابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي الجملة (العامة، المصرية) وكذا المجمعات الاستهلاكية، وكافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما وجه المصيلحي بمتابعة توافر وصرف السلع التموينية من خلال شركتي الجملة والبدالين التموينيين وصرفها للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والرقابة، وكذلك المتابعة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات الخدمة.

كما نص القرار على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 م على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من ساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية، ولتلقي شكاوى المواطنين، وفحصها، واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

كما سيتم أخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان المبارك يوميًا من كافة المديريات على مستوى الجمهورية.

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