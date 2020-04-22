إسبانيا تهدف لرفع قيود كورونا في مايو

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الأربعاء، إن حكومته تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا في النصف الثاني من شهر مايو.وقال سانتشيث في جلسة برلمانية سيطلب خلالها من النواب تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من مايو أيار، إنه سيتم تخفيف القيود ببطء وبالتدريج لضمان سلامة المواطنين.وأعلنت إسبانيا إجراءات العزل العام للمرة الأولى في 14 مارس.