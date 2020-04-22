الوادي الجديد تخصص مليون جنيه لدعم مياه الشرب بالخارجة

أكد المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، في الوادى الجديد، أنه تم تخصيص مبلغ مليون جنيه لشراء طلمبات مياه جديدة، لدعم مرفق مياه مدينة الخارجة، وذلك ضمن توجيهات المحافظ محمد الزملوط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.وأوضح الطماوي - فى تصريح اليوم الأربعاء - أنه فور اعتماد المبلغ تم إنهاء إجراءات الطرح لشراء 5 طلمبات مياه بقدرة 175 حصانا لتدعيم مرفق مياه مدينة الخارجة بها، حيث إن الطلمبات الجديدة ستعمل على زياده كميات المياه بمختلف الأحياء، وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك.وعلى جانب آخر، أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة (الخارجة) أن الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة تواصل تعقيم محطات المياه وتطهيرها الشامل على مستوى المركز، كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID -19).