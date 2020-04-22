إصابات كورونا تتجاوز 10 آلاف بسنغافورة

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الأربعاء، 1016 حالة أخرى بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10141.وقالت وزارة الصحة إن معظم الحالات كانت بين العمال المهاجرين وهي فئة مسؤولة عن أكثر من ثلاثة أرباع الإصابات في المدينة.ومددت سلطات سنغافورة أمس الثلاثاء إغلاقا جزئيا حتى الأول من يونيو.