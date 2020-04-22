17 إصابة جديدة بـ«كورونا» في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 901، بحسب مانقلته فضائية " سكاي نيوز".وكانت قررت السلطات التونسية، تعليق صلاة التراويح في رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقًا لفضائية العربية.وكان رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، الأحد الماضي، عن تمديد الحجر الصحي الشامل إلى يوم 3 مايو المقبل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء التونسي، في كلمة له، إن حظر التجوال سيكون خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، وذلك وفق وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء الرسمية.