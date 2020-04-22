106 إصابات جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وقالت الوزارة - في بيان عبر حسابها على تويتر اليوم - إن 35 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 71 لغير عمانيين.وسجلت السلطنة 238 حالة تعاف وثماني حالات وفاة.ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.