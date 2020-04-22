106 إصابات جديدة بكورونا في عمان
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:25 ص
هبه محمدطباعة
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".
وقالت الوزارة - في بيان عبر حسابها على تويتر اليوم - إن 35 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 71 لغير عمانيين.
وسجلت السلطنة 238 حالة تعاف وثماني حالات وفاة.
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
وقالت الوزارة - في بيان عبر حسابها على تويتر اليوم - إن 35 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 71 لغير عمانيين.
وسجلت السلطنة 238 حالة تعاف وثماني حالات وفاة.
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.