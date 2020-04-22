مدير البحث الجنائي يكرم رئيس قسم مكافحة المخدرات بسوهاج

كرم اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة سوهاج، الرائد مصطفى رأفت الشندويلي، رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، وذلك لتفانيه وإخلاصه في العمل ولما حققه من جهود خلال فترة عمله في قسم مكافحة المخدرات.وعمل "الشندويلي" بمركز شرطة طهطا، ثم معاون وحدة مباحث مركز المنشأة، ثم ضابط قسم مكافحة المخدرات، ثم وكيل قسم مكافحة المخدرات، ثم رئيس قسم مكافحة المخدرات حاليا.ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة الداخلية على تشجيع الضباط الكفء، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.