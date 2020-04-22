187 وفاة و14 ألف إصابة بـ«كورونا» في إسرائيل

أفادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 187 حالة.وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 14 ألفا و326 حالة حتى الآن.وأوضحت أن نحو 148 من المصابين في حالة خطيرة، وأن 111 منهم يتنفسون عبر الأنابيب.وقد تعافى نحو 4961 من إجمالي المصابين حتى الآن.