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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيضات 30% على السلع الغذائية بـ«أهلا رمضان» في بورسعيد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:09 ص
سلع
سلع
بورسعيد:شيماء رشاد
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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، تنظيم مبادرة "أهلا رمضان" لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال تفقده السيارات المتنقلة، إنه جرى تخصيص 25 منفذًا لمبادرة "أهل رمضان" هذا العام لضخ السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة من خلال 10 منافذ بكبرى السلاسل التجارية، و9 منافذ بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بالإضافة إلى 6 سيارات متنقلة بالتعاون مع كبرى الشركات، مؤكدا على أن الأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق بنسبة من 20 إلى 30%، بجانب عروض كبرى من الشركات والمصانع في بورسعيد.

وأكد وكيل وزارة التموين توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالمبادرة ومنها: "الزيوت، والألبان ومنتجاتها، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الخضراوات والفاكهة، السكر، الياميش، السمن، الزبد، العسل، والمعلبات والمنظفات"، بالإضافة إلى اسطوانات البوتاجاز بسعر 65 جنيه للاسطوانة.

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