رئيسة تايوان تعتذر عن الخطر المحتمل لتفشي كورونا

قدمت الرئيسة التايواني تساي ان وين اليوم الأربعاء، اعتذارها عن وقوع حالات إصابة بفيروس كورونا بين بحارة عادوا من مهمة بالمحيط الهادي، قالت إنها تمثل خطرا على المواطنين.وكان أسطول مؤلف من ثلاث سفن قد رسا في جمهورية بالاو منتصف شهر مارس الماضي.وقد ثبتت إصابة أكثر من 24 من أفراد الأسطول بفيروس كورونا منذ عودتهم لتايوان.وقالت تساي في مؤتمر صحفي بالمكتب الرئاسي " أريد أن أقدم اعتذاري للخطأ الذين ارتكبته البحرية خلال هذه المهمة، والذي يعرض مواطنينا لخطر الإصابة بالفيروس".وأضافت تساي أنها تشارك في تحمل المسؤولية بصفتها قائدة القوات المسلحة.وكان الأسطول قد أنطلق في 21 فبراير الماضي، ورست سفنه في بالاو في منتصف مارس الماضي.وعقب عودته لتايوان، تم وضع أفراد طاقم الأسطول في الحجر الصحي لمدة ستة أيام في مدينة كاوهسونج، قبل مغادرة السفن في 15 أبريل الجاري.ومنذ السبت الماضي، ثبتت إصابة 28 من البحارة بفيروس كورونا.وبدأ مركز قيادة مكافحة الأوبئة في تعقب نحو 3000 مواطن تواصلوا مع البحارة المصابين بالفيروس.وقدم وزير الدفاع التايواني "ين دي فا" أمس الثلاثاء الاعتذار عن إجراءات الحجر الصحي غير الكافية والافتقار للشفافية.وقد سجلت تايوان حتى الآن 426 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وست حالات وفاة.