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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

متحف هيرميتيج فى روسيا يطلب دعم السلطات

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:04 ص
متحف هيرميتيج
متحف هيرميتيج
وكالات
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قال رئيس متحف "هيرميتيج" الشهير في روسيا، اليوم الأربعاء، إنه على الحكومة ضمان صمود المتاحف التي تكافح للبقاء أثناء الإغلاق الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومنذ فرض الحظر على التجمعات التي تضم أكثر من خمسين شخصا، في منتصف مارس، أغلقت المتاحف في أنحاء روسيا أبوابها أمام الجمهور.

ثم أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن توقف كل الأعمال في أبريل، مشجعًا الروس على البقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس.

وقال رئيس المتحف ميخائيل بيوتروفسكي إن المتحف خسر نصف ميزانيته السنوية، وهو الآن يجري محادثات مع الحكومة على أمل تأمين المساعدة المالية، وأضاف بيوتروفسكي، خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت "يجب على الدولة أن تضمن بقاء الثقافة".

ولفت بيوتروفسكي إلى أنه بمجرد انتهاء مرحلة الإغلاق، سيحتاج المتحف إلى شهر تقريبًا للاستعداد لإعادة الافتتاح، موضحا أن موظفي المتحف استمروا في إطعام القطط "الشهيرة" التي تعيش هناك ومطاردة الفئران والجرذان.

وقد حقق المتحف في العام 2018 إيرادات بلغ مجموعها 2٫5 مليار روبل (32 مليون دولار).

تأسس المتحف في العام 1764 في عهد الإمبراطورة كاثرين الثانية، ويضم أكثر من ثلاثة ملايين عمل فني وتحفا ثقافية عالمية، وقد زاره حوالى خمسة ملايين شخص العام الماضي.

ومنذ بداية الإغلاق، ينظم المتحف جولات افتراضية أصبحت شائعة جدًا لدى محبي الفنون.

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