ألمانيا ترصد ارتفاعا في المكالمات الاستشارية المتعلقة بالعنف المنزلي

ارتفعت المكالمات التي يتلقاها الخط الساخن لمكافحة "العنف ضد النساء" في ألمانيا طلبا للإرشاد في التعامل مع العنف المنزلي.وقالت متحدثة باسم وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي، إنه تم رصد ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 17.5% مقارنة بالأسبوعين السابقين له، اللذين كان مسار الاتصالات الاستشارية خلالهما مشابها لعام 2019 - أي بدون تطورات ملفتة للانتباه، حسبما نقلت وكالة رويترز عن الوكالة الألمانية.وكانت جيفي ربطت مطلع هذا الأسبوع بين ارتفاع عدد مكالمات الاستشارية وأزمة جائحة كورونا، موضحة أن الأسر تتعرض حاليا لضغط شديد عبر التواجد المستمر في مساحة ضيقة.وكان خبراء وساسة حذروا في بداية الأزمة من ارتفاع العنف المنزلي وإساءة المعاملة بسبب بقاء أفراد الأسرة داخل المنزل على الدوام وغياب الرقابة الاجتماعية المتمثلة في المدارس ودور الحضانة والأصدقاء والمعارف.