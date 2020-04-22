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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتظام حركة المرور بالقاهرة والجيزة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:00 ص
حركة المرور
حركة المرور
نجلاء رفاعي
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انتظمت حركة المرور، اليوم الأربعاء، على الطرق وفي ميادين وشوارع القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتيسير حركة السيارات.

وانتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، محور روض الفرج، وعلى عموم الطريق الدائري وجميع النزلات.

وشهد شارعا الهرم وفيصل انتظام حركة السيارات، وكذلك الأوتوستراد القادم من حلوان، وكذلك الأمر أعلى الدائري من المنيب إلى القاهرة الجديدة، وعلى محور المشير ومحور NA، وكوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو.

وتيسرت حركة السيارات أعلى طريق كورنيش النيل، وعلى طريق جسر السويس ومحور جوزيف تيتو وكوبري السندباد، محور صلاح سالم، وطريق جسر السويس، شارع مصر والسودان، وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وميدان الجيزة في الاتجاهين وكذلك كوبري الجيزة المعدني.

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