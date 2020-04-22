ندوة فلكية أون لاين مكتبة الإسكندرية لرؤية هلال رمضان اليوم

ينظم مركز القبة السماوية العلمى التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية مساء اليوم ندوة فلكية "اون لاين" لرؤية هلال شهر رمضان المعظم.وكان مركز القبة السماوية العلمى قد قدم أمسية فلكية عن طريق البث المباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، شملت رصدًا فلكيًا على الهواء مباشرة للقمر البدر العملاق (بدر شهر شعبان)، حيث تم الرصد من خلال تليسكوب القبة السماوية، والذى قام به د. عمر فكرى الباحث الفلكى ورئيس مسرح القبة السماوية.وقد تخطت نسبة المشاهدة خلال عملية الرصد خمسًا وعشرين ألف مشاهدة، وتم الرد خلالها على تساؤلات المشاهدين بشكل مباشر خلال البث، لاسيما أن الرصد المباشر كان يصاحبه شرح علمى متخصص عن القمر العملاق، وظروف رصده، واهتمام الفلكيين به كونه ظاهرة فلكية تؤكد صحة الحسابات الفلكية عن موقع القمر العملاق الذى كان فى أقرب نقطة له من الأرض، حيث كانت المسافة بين الأرض والقمر 357 ألف كيلو متر.