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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نصف سكان الولايات المتحدة يتنفسون هواء ملوثا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:35 ص
التلوث
التلوث
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كشفت تقرير لجمعية الرئة الأمريكية، أن ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة، 150 مليون شخص، معرضون لتلوث الهواء الذي يعرض صحتهم للخطر.

وشدد الباحثون على أن تغير المناخ يجعل تلوث الهواء أسوأ بسبب المستويات القياسية لتلوث الجسيمات وارتفاع تلوث الأوزون، والضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات، مؤكدين أن هذا التلوث يشكل الهواء تهديدًا للجميع، خاصة الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة.

وتعد آثار تلوث الهواء على صحة الرئة مصدرا لقلق متزايد بسبب جائحة فيروس كورونا التاجي.

وحلل تقرير حالة الهواء السنوي لجمعية الرئة الأمريكية البيانات من 2016 و2017 و2018، والتي كانت من بين السنوات الخمس الأكثر سخونة المسجلة في التاريخ العالمي.

وقال هارولد ويمر، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية: «وجد التقرير تحسنًا في جودة الهواء في بعض المجتمعات، ولكنه وجد أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص ما زالوا يتنفسون هواءً غير صحي»، مضيفًا أن تقرير هذا العام يظهر أن تغير المناخ يواصل تدهور جودة الهواء ويزيد من خطر تلوث الهواء الذي يضر بالصحة.

وتابع:«لحماية التطورات في جودة الهواء التي كافحناها منذ 50 عامًا من خلال قانون الهواء النظيف، يجب علينا أن نعمل مرة أخرى اليوم، ونطبق سياسات فعالة لحماية جودة الهواء وصحة الرئة ضد خطر تغير المناخ، إن تلوث الهواء مرتبط بخطر أكبر لعدوى الرئة، إن حماية الجميع من فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) وغيرها من التهابات الرئة تذكير عاجل بأهمية الهواء النظيف».

ووفقًا للتقرير، يعيش أكثر من 20.8 مليون شخص في المقاطعات الأمريكية ذات المستويات غير الصحية من تلوث الهواء في جميع الفئات بين عامي 2016 إلى 2018.

وكشف أن أكثر المدن أمريكية الأعلى نسبة في التلوث: «بيكرسفيلد، كاليفورنيا ؛ سان خوسيه، سان فرانسيسكو، أوكلاند، كاليفورنيا ؛ فيربانكس، ألاسكا ؛ ياكيما، واشنطن ؛ لوس أنجلوس، لونج بيتش، كاليفورنيا ؛ ميسولا، مونتانا ؛ ردينج ريد بلاف، كاليفورنيا ؛ سولت ليك سيتي- بروفو أورم، يوتا ؛ فينيكس ميسا، أريزونا». مشيرًا إلى أن الضباب الدخاني يتسبب في ضيق التنفس والسعال ونوبات الربو وقد يقصر الحياة.

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