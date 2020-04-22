الصين تؤكد أهمية التعاون الدولى لتعزيز الأمن الغذائى العالمى

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية للجوع من خلال العمل على التسوية السلمية للصراعات وتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة.وقال جيون - في كلمة خلال جلسة نقاشية لمجلس الأمن حول حماية المدنيين المتضررين من الجوع الناجم عن الصراعات نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء - إنه من الضروري منع النزاعات وحلها وتعزيز الحوار والتسوية السياسية للقضايا الساخنة.وأضاف أنه يتعين على مجلس الأمن أن يفي بمسؤوليته الأساسية في صيانة السلام والأمن الدوليين، وأن يدعم حل النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية من أجل إعفاء المدنيين من معاناة الحروب، بما في ذلك الجوع.وأشار إلى أنه من الضروري تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة، واعتبار التنمية دائما كأولوية، مشيرَا إلى أهمية التعاون الدولي في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.