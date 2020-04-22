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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: أستراليا تردد دون دليل انتقاد الولايات المتحدة بشأن أصل كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:07 ص
الصين
الصين
وكالات
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اتهمت الصين الساسة الأستراليين بالانصياع لتعليمات من جانب الولايات المتحدة في حرب دعائية بشأن منشأ فيروس كورونا والتعامل الأولي مع التفشي.

وكان ساسة أستراليون، من بينهم وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون، طالبوا الصين بأن تصبح أكثر شفافية بشأن جائحة (كوفيد - 19)، ودعوا إلى تحقيق دولي في استجابة بكين الأولية تجاه الفيروس.

وقال داتون، الذي نقل إلى المستشفى بسبب إصابته بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، للقناة التاسعة في التلفزيون الأسترالي: «نعلم أن هذا لم يكن المثال الأول لفيروس ينتشر من أسواق الحيوانات البرية، وعلينا أن نكون أمناء بشأن ذلك».

وردت السفارة الصينية في كانبرا على داتون، خاصة بعد أن أقر بأنه لم ير دليل الحكومة الأمريكية الذي يدعي أنه يظهر كيف انتشر الفيروس.

وقال متحدث باسم السفارة، في بيان نشر على موقع السفارة:«من الواضح أنه (داتون) تلقى بعض التوجيهات من واشنطن تطالبه بالتعاون مع الولايات المتحدة في حربها الدعائية ضد الصين».

وتواجه الصين ومنظمة الصحة العالمية تدقيقًا عالميًا متصاعدًا بشأن تعاملهما مع أزمة «كوفيد-19».

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