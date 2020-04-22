ألمانيا تسجل 281 وفاة و2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ألمانيا، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجل 281 وفاة و2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، صباح أمس الثلاثاء، إلى أكثر من 143 ألفًا بعد تسجيل 1785 إصابة جديدة.وبحسب بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية أصبحت ألمانيا واحدة من الدول الأكثر تضررًا بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث باتت تحتل المرتبة الخامسة في عدد المصابين، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.