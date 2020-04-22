الهند تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصحة الهندية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا، والإصابات تقترب من عشرين ألف حالة، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».و سجلت السلطات الصحية في الهند، أمس الثلاثاء، 1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 18601 حالة، وأوضحت في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفع إلى 590، فيما تماثلت 3252 حالة للشفاء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.