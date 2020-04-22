الهند تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:34 ص
منة سالمطباعة
أعلنت الصحة الهندية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا، والإصابات تقترب من عشرين ألف حالة، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».
و سجلت السلطات الصحية في الهند، أمس الثلاثاء، 1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 18601 حالة، وأوضحت في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفع إلى 590، فيما تماثلت 3252 حالة للشفاء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
و سجلت السلطات الصحية في الهند، أمس الثلاثاء، 1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 18601 حالة، وأوضحت في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفع إلى 590، فيما تماثلت 3252 حالة للشفاء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.